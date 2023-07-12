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    Прием документов на грант будет осуществляться и ночью – Миннауки РК

    12 Июля 2023, 14:13

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ – Прием документов на грант от абитуриентов будет осуществляться и в ночное время. Об этом, отвечая на запрос корреспондента МИА «Казинформ», сообщил заместитель председателя Комитета высшего и послевузовского образования Министерства науки и высшего образования Нурбек Сапарходжаев.

    «Прием документов от абитуриентов также осуществляется в ночное время. Однако хотелось бы акцентировать внимание на этом вопросе: если все люди выберут ночное время и будут обращать все сразу, то нагрузка на портал увеличится. Соответственно, вероятна неисправность. Если нагрузка увеличивается, то портал не сможет принять все документы. Поэтому мы хотим сказать нашим выпускникам следующее: если при подаче документа долго грузит сайт, то нет необходимости подавать его снова и снова. У нас были такие ситуации, когда один абитуриент не стал ждать до завершения процесса и несколько раз загружал документы. Если выпускник неоднократно загружал документ и подавал заявку несколько раз, то конкурсная комиссия выберет самую последнюю или наиболее полную версию документов.», — сообщил Нурбек Сапарходжаев, отвечая на запрос корреспондента.

    Стоит отметить, что с завтрашнего дня начнется прием документов на грант через портал Egov.kz. По словам Нурбека Сапарходжаева, прием заявок на грант пройдет с 13 по 20 июля.

    Напомним, ранее сообщалось, что Национальный центр тестирования МНВО РК опубликовал пороговые баллы ЕНТ для поступления в отечественные вузы на 2023-2024 учебный год.

    Для поступления на направления «Право» и «Педагогические науки» необходимо набрать не менее 75 баллов, «Здравоохранение и социальное обеспечение (медицина)» – не менее 70 баллов, «Сельское хозяйство и биоресурсы», «Ветеринария» − не менее 60 баллов; для поступления в национальные вузы – не менее 65 баллов, в другие вузы – не менее 50 баллов. А по каждому предмету нужно набрать не менее 5 баллов.

    Автор:

    Шынар Хамитова

    Образование Вузы Миннауки и высшего образования РК
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