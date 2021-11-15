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    Прием документов для поступления в магистратуру и докторантуру продлили в Казахстане

    15 Ноября 2021, 17:31

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Срок приема документов для поступления в магистратуру и докторантуру продлен до 18 ноября включительно, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства образования и науки РК.

    Напомним, 1 ноября был объявлен прием документов на второе комплексное тестирование для поступления в магистратуру и вступительные экзамены в докторантуру.

    Теперь же с учетом обращений от казахстанцев срок подачи заявок продлен еще на три дня.

    Ранее министр образования и науки Асхат Аймагамбетов на своих страницах в соцсетях сообщил о том, что прием в магистратуру и докторантуру теперь будет проходить два раза в год: традиционно – летом и дополнительно зимой.

    «Министерство ставит во главу угла интересы студентов. Именно поэтому министром было принято решение о предоставлении второй возможности для поступления. В случае успешной сдачи тестов претенденты смогут выиграть гранты, которые остались неприсужденными по итогам летнего приема», – отметил вице-министр образования и науки Куаныш Ергалиев.

    Напомним, регистрация на участие во втором комплексном тестировании в магистратуру и вступительных экзаменах в докторантуру проходит посредством сайта Национального центра тестирования МОН РК app.testcenter.kz. Комплексное тестирование в магистратуру и вступительные экзамены в докторантуру пройдут с 19 ноября по 11 декабря 2021 года.

    Документы для участия в конкурсе на присуждение образовательных грантов будут приниматься до 25 декабря 2021 года. Зачисление в магистратуру и докторантуру пройдет в период с 26 декабря 2021 года по 10 января 2022 года.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Образование Вузы МОН
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