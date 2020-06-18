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вчера 22:29
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Прием документов для поступления в колледжи начнётся с 20 июня
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Прием документов для поступления в колледжи начнётся с 20 июня и продолжится до 25 августа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram Министерства образования и науки РК.
Подать документы можно будет электронно через egov.kz или в бумажном варианте в колледж.
В этом году зачисление в колледж будет проводиться по суммарному конкурсному баллу аттестата, который складывается из оценок:
для выпускников 9-х классов по обязательному предмету (казахский или русский язык) и двум профильным предметам;
для выпускников 11-х классов по двум обязательным предметам (казахский или русский язык, история Казахстана) и двум профильным предметам.
Для педагогических, медицинских специальностей и специальностей искусства:
устанавливаются специальные и творческие экзамены с применением информационно-коммуникационных технологий или оценивание портфолио о достижениях;
при равенстве баллов будет учитываться средний балл аттестата и социальная категория абитуриента.
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