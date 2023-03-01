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    Прием документов для льготного микрокредитования молодежи начался в Казахстане

    1 Марта 2023, 20:44

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - С 1 марта 2023 года начался прием документов для выдачи льготных микрокредитов под 2,5% годовых, предоставляемых молодежи для реализации предпринимательских инициатив. Всего в течение 2023 года планируется выдать 5 796 микрокредитов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда и соцзащиты населения.

    Микрокредиты выдаются для открытия или расширения своего дела молодым людям в возрасте от 21 до 35 лет, при условии наличия регистрации в качестве индивидуального предпринимателя со сроком не более 5 лет. При этом возраст участников учитывается на момент обращения с заявкой в АО «Аграрная кредитная корпорация».

    Размер микрокредита может составлять до 5 млн тенге, а максимальный срок участия – от 5 лет (на любые цели), до 7 лет (для проектов в сфере животноводства).

    Номинальная ставка вознаграждения – не более 2,5 % годовых.

    Для получателей микрокредитов предоставляется льготный период по погашению основного долга и вознаграждения, который составляет не более одной трети продолжительности срока микрокредита.

    Обязательным условием является наличие залогового обеспечения. В качестве него принимается движимое (специализированная техника) и недвижимое имущество. При отсутствии залогового обеспечения возможно привлечение залогодателя (родителей, родственников и т.д.).

    Для подачи заявки необходимо сдать пакет документов в филиал АО «Аграрная кредитная корпорация».

    Необходимый перечень документов:

    - документ, удостоверяющий личность;
    - бизнес-план по проекту;
    - справка из обслуживающего банка о наличии счета;
    - справка о наличии ссудной задолженности, в том числе просроченной из финансовых организаций (при наличии кредитов);
    - документ, подтверждающий заработную плату и (или) иные доходы участника/претендента (выписка из накопительного пенсионного фонда) при наличии;
    - отчет об оценке имущества, предоставляемого в качестве залогового обеспечения;
    - документы по залогодателю и залоговому обеспечению.

    Микрокредиты выдаются на любые цели за исключением:

    - приобретения, строительства или ремонта жилой недвижимости (в том числе временных/постоянных жилищ для животноводов), приобретения земельных участков (с любым целевым назначением);
    - приобретения ценных бумаг (портфельные инвестиции);
    - производства или приобретения оружия (в том числе составные для производства оружия), наркосодержащих веществ или другого имущества, изъятого из гражданского оборота;
    - организации и (или) развития игорного бизнеса;
    - деятельности, связанной с террористической и любой иной деятельностью, запрещенной законодательством Республики Казахстан;
    - выпуска подакцизных товаров/продукции, за исключением проектов, предусматривающих выпуск моторных транспортных средств и производство вина из винограда собственного производства, а также приобретение табачной и/или алкогольной продукции;
    - погашения кредиторской задолженности;
    - личных потребительских целей, не связанных с ведением бизнеса.

    Микрокредиты выдаются на основании решения специальной комиссии, на заседаниях которой претенденты презентуют свои бизнес-проекты.

    Таким образом, решение о предоставлении микрокредита принимается комиссионно и на основе четких критериев оценки проработанности проекта, который должен быть актуальным, аргументированным, экономически обоснованным, общественно значимым, жизнеспособным, с четким планом действий, говорится в сообщении.

    В настоящее время заявки на получение микрокредитов принимаются в следующих регионах:

    Акмолинской, Актюбинской, Алматинской, Жетысуской, Абайской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Карагандинской, Улытауской, Костанайской, Кызылординской, Мангистауской, Павлодарской, Туркестанской областях и в городе Астане.

    В остальных регионах прием заявок начнется в ближайшее время. О чем будет сообщено дополнительно.

    Адреса филиалов АО «Аграрная кредитная корпорация» указаны на сайте.


    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Бизнес Минтруда РК Занятость Молодежь
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