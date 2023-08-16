Прием детей в школы через egov.kz завершился в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Количество детей, принятых в первый класс, составляет в Астане 26 650 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Руководитель Управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев сообщил, что прием детей в школу через веб-портал egov.kz завершился.

«На сегодняшний день количество детей, принятых в первый класс, составляет 26 650 человек. Общее количество детей на 1 сентября составит более 255 тысяч. Все школы, кроме специальных школ для одаренных детей, принимают в первый класс без вступительных экзаменов. Прием учеников в 10-е классы осуществляется с обеспечением доступа обучающихся, проживающих на территории обслуживания организации образования, и на основании личного заявления обучающихся, либо заявления их родителей или иных законных представителей, а также наличия документов государственного образца об основном среднем образовании», - сказал Касымхан Сенгазыев на брифинге в Службе региональных коммуникаций.

Спикер отметил, что прием детей в первые классы начался 1 апреля текущего года. Прием документов через веб-портал «Электронного правительства» завершился. В настоящее время родители подают документы на бумажном носителе. В каждой школе организована приемная комиссия.