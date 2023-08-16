Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 456.39 eur/kzt 495.09

    rub/kzt 4.74 cny/kzt 62.85
Прогноз погоды
Астана+14+16℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Прием детей в школы через egov.kz завершился в Казахстане

    16 Августа 2023, 16:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Количество детей, принятых в первый класс, составляет в Астане 26 650 человек, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Руководитель Управления образования Астаны Касымхан Сенгазыев сообщил, что прием детей в школу через веб-портал egov.kz завершился.

    «На сегодняшний день количество детей, принятых в первый класс, составляет 26 650 человек. Общее количество детей на 1 сентября составит более 255 тысяч. Все школы, кроме специальных школ для одаренных детей, принимают в первый класс без вступительных экзаменов. Прием учеников в 10-е классы осуществляется с обеспечением доступа обучающихся, проживающих на территории обслуживания организации образования, и на основании личного заявления обучающихся, либо заявления их родителей или иных законных представителей, а также наличия документов государственного образца об основном среднем образовании», - сказал Касымхан Сенгазыев на брифинге в Службе региональных коммуникаций.

    Спикер отметил, что прием детей в первые классы начался 1 апреля текущего года. Прием документов через веб-портал «Электронного правительства» завершился. В настоящее время родители подают документы на бумажном носителе. В каждой школе организована приемная комиссия.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Образование Общество Правительство для граждан школа Дети
    Новости по теме
    Новости по теме
    “Стоп, вандал!”: полиция Астаны призывает сохранить городское имущество
    Специализированная военная школа-лицей «Сармат» открылась в Атырау
    Две тысячи бегунов приняли участие в Astana Marathon-2023
    Три человека погибли при пожаре в Астане
    Популярное
    1 Штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах Казахстана
    2 Какие медицинские услуги можно получить в Казахстане бесплатно
    3 В Алматы, Шымкенте и Атырау ожидаются неблагоприятные метеоусловия
    4 Движение автотранспорта частично ограничено в Астане из-за марафона
    5 Лучшие места для рыбалки в Павлодарской области