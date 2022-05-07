Придется немного потерпеть - аким Семея об отключении горячей воды

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Семея Бакытжан Байахметов посетил котельные «Габбасова», «Центр», «35 квартал» и проверил ход работ по подготовке к отопительному сезону и подаче горячей воды, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

Градоначальник извинился перед горожанами за отключение горячей воды.

«К сожалению, из-за ремонта пришлось остановить подачу горячей воды в дома семейчан. По мере готовности теплосетей мы будем предоставлять горячее водоснабжение. Есть определенные неудобства. Но нам лучше детально разобраться и сделать качественный ремонт, чем потом зимой мы не будем получать ни тепла, ни горячей воды. Придется немного потерпеть из-за неудобств, приносим свои извинения. Поручаю подрядным организациям закончить все подготовительные работы к отопительному сезону в срок до 15 августа. Работа, которую мы запланировали, даст свои плоды», — отметил Бакытжан Байахметов.

Ранее сообщалось, что жители Семея из-за ремонтных работ на тепловых сетях на все лето останутся без горячей воды.

«В летний период будут проводиться ремонтные работы по тепловым источникам и тепловым сетям предприятия, в связи с чем подача горячего водоснабжения не предоставляется возможной. В отопительный период были многочисленные порывы, приводящие к останову тепловых источников и тепловых сетей, так как запорная арматура магистрального трубопровода в неудовлетворительном состоянии. В связи с этим будет производиться замена аварийных участков тепловых сетей и запорной арматуры, а также ремонт тепловых источников. Без проведения ремонтно-подготовительных работ тепловых источников и тепловых сетей ГКП «Теплокоммунэнерго» не сможет обеспечить надёжное теплоснабжение города в отопительный период 2022-2023 годы», — пояснили тогда в городском коммунальном предприятии.



