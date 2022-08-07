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    • Придать Курчатову статус наукограда предложил аким Абайской области

    7 Августа 2022 15:14

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - Аким Абайской области Нурлан Уранхаев сообщил о статусе города Курчатова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

    «Я отметил о необходимости придания статуса наукограда городу Курчатову. Это предложение было озвучено мною на встрече с Президентом Касым-Жомарт Кемельевичем Токаевым и получило поддержку. Считаю, что имеющаяся научно-техническая база и человеческие ресурсы, практика и налаженное международное сотрудничество должны стать основополагающим фактором в укреплении отечественной науки», — сказал во время встречи с жителями города Нурлан Уранхаев.

    Кроме того, аким области считает, что в Курчатове необходимо открыть филиал одного из вузов.

    «Если в Казахстане начнется строительство электростанции, то соответственно, что будут нужны кадры и их нужно где-то готовить. Наше предложение - готовить именно в Курчатове. Здесь есть соответствующая база, и студенты могут проходить практику», — отметил Н. Уранхаев.

    Фото: semeynews.kz
    #Наука #Абайская область
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