Придаем особое значение данному визиту - Касым-Жомарт Токаев обратился к Папе Римскому

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Папа Римский Франциск выступил перед представителями властей, гражданского общества и дипломатического корпуса в столице. В мероприятии принял участие Глава государства Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Мероприятие состоялось в Центральном концертном зале «Казахстан». Глава государства поблагодарив Папу Римского, поприветствовал собравшихся.

«В этом году исполнилось 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Ватиканом. Ваш визит совпал с этой юбилейной датой. Мы придаем особое значение данному визиту, так как сегодняшняя встреча поднимет наше сотрудничество в различных сферах на новый уровень. Я убежден в этом. В данной встрече принимают участие высокопоставленные должностные лица, религиозные лидеры, представители гражданского общества и дипломатического корпуса», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

«Мы заинтересованы услышать Ваши пасторские наставления о сегодняшнем положении дел в мировой цивилизации, актуальных вопросах глобальной политики и значении религии в целом. Святой Отец, хотелось бы воспользоваться еще раз возможностью для того, чтобы отдать высокую оценку Вашей деятельности по всему миру», - подчеркнул Глава государства.

По словам Президента, за 30 лет независимости Казахстан реализовал свою собственную модель межэтнического и межрелигиозного согласия на основе принципа единства.

«Сегодня Казахстан гордится тем, что является домом для крупнейшей католической общины в Центральной Азии. Христиане, как и все прочие верующие, вносят свою мощную лепту в развитие и становление Справедливого Казахстана, где будут процветать мирное сосуществование и взаимное уважение», - считает Глава государства.

Также Касым-Жомарт Токаев отметил, что для продвижения мира и гармонии по всему миру Казахстан проводит Съезд лидеров традиционных и мировых религий.

«С момента проведения первого Съезда в 2003 году форум является ярчайшим примером того, как люди могут объединяться как один, несмотря на все то, что их разъединяет. В этой связи, даю высочайшую оценку мощной поддержке и бесценному сотрудничеству, оказываемому Святым Престолом деятельности Съезда. Ваше Святейшество, я уверен, что Ваше личное участие в завтрашнем заседании Съезда обеспечит его мощный успех и наполнит неподдельным счастьем и радостью сердца католиков в Казахстане и по всему миру», - обратился Глава государства к Папе Римскому.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск прибыл в Казахстан. Президент РК встретил Папу Римского Франциска в международном аэропорту Нур-Султана. Торжественная церемония встречи Папы Римского Франциска состоялась в Акорде.

14 сентября состоится месса Папы Римского Франциска на территории международного выставочного центра EXPO. Посещение для всех желающих будет бесплатным.

Сейчас в столице проходят последние приготовления к мессе Папы Римского для всех католиков страны.



