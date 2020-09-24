Причитающихся доплат незаконно лишили 1 730 железнодорожников Карагандинской области

КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Мерами прокурорского реагирования 1 730 железнодорожникам Карагандинской области были выплачены причитающиеся доплаты на сумму 4,6 млн тенге, 3 476 работников были обеспечены спецодеждой, обувью, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Карагандинской транспортной прокуратуры.

«Основанием для начисления этой суммы послужил факт невыплаты филиалом АО «КТЖ Грузовые перевозки»-«Карагандинское отделение грузовых перевозок» доплат за работу на открытом воздухе в тяжёлых метеорологических условиях, а именно работающим на открытом воздухе при температуре воздуха ниже -25 и выше +35 градусов Цельсия, а также при метелях и снегопадах, ведущих к заносам, при температуре ниже минус 10 градусов», - пояснили в надзорном органе.

Кроме того, в нарушение трудовых прав работники филиала своевременно не были обеспечены обувью, костюмами сварщика, соответствующими рукавицами, головными уборами и другими средствами индивидуальной защиты, а также молоком (учитывая их сроки пользования) .

По выявленным нарушениям действующего законодательства Карагандинская транспортная прокуратура в адрес филиала внесла акт прокурорского надзора, по результатам рассмотрения которого указанные нарушения устранены в полном объеме. Таким образом, были защищены конституционные права 5,2 тыс. работников железнодорожного транспорта.