Причины затяжного строительства нового моста в Нур-Султане назвал аким

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О строительстве автомобильного моста в Нур-Султане по проспекту Тауелсиздик через реку Есиль стало известно в 2018 году. Начать его возведение планировали в 2019 году, однако строительные работы все еще не завершены, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Почему проект по строительству моста растянулся на два года? Два подрядчика судились 1,5 года, а город-то ждет этот мост, и интересы бизнеса надо соблюдать. В итоге нам пришлось отменить этот конкурс, он вообще не состоялся. Пришлось заново объявлять конкурс. За этот период выросла инфляция, металлоконструкции все подорожали, и этот проект пришлось заново корректировать», - пояснил аким города Алтай Кульгинов на встрече с предпринимателями в столице.

Ранее сообщалось , что мост откроется в следующем году. Запуск проекта позволит обеспечить дополнительную связь проспекта Тауелсиздик, района нового железнодорожного вокзала, проспекта Кошкарбаева, улицы Нажимеденова, района мечети Хазрет Султан, улиц Байтурсынова, Кордай, Айнаколь, проспекта Момышулы с левобережьем.