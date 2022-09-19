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    Причины затянувшегося строительства шоссе Атырау - Астрахань выяснил Антикор

    19 Сентября 2022, 19:40

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба Атырауской области намерена поставить точку в строительстве международного шоссе «Атырау –Астрахань» - одного из проблемных объектов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Антикоррупционной службой Атырауской области уже проведен ряд мероприятий по установлению проблемных вопросов при строительстве этого объекта.

    Так, обсуждены проблемные вопросы в сфере строительства дороги с участием подрядчиков и местных исполнительных органов, проведен общественный мониторинг качества автомобильных дорог совместно с Атырауским филиалом республиканского общественного объединения «Әділдік жолы», проведена комплексная проверка с транспортной прокуратурой, а также совершена служебная поездка руководителя Службы превенции Агентства С. Ахметжанова.

    15 сентября текущего года была проведена рабочая встреча с участием подрядных организаций и местных исполнтельных органов.

    По итогам мероприятия установлено, что при проведении строительных работ АО «КазАвтоЖол» возникли проблемы с поставкой щебня железнодорожными перевозками для укладки дороги, что привело к затягиванию сроков ввода объекта в эксплуатацию.

    В ходе встречи было установлено, что сложности возникают в основном при погрузке и транспортировке строительных материалов с железной дороги Актюбинской области.

    В связи с этим, руководством Антикоррупционной службы Атырауской области внесены рекомендации об оказании поддержки филиалу АО «Казавтожол» по Атырауской области со стороны «КТЖ – Грузовый перевозки» - Батыс» по доставке строительных материалов, а также указано на необходимость обеспечения жесткого контроля данного вопроса руководством областного управления пассажирских перевозок и автомобильных дорог.



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