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    Причины замора рыбы в озере выясняют в СКО

    19 Июля 2022, 11:30

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области на озере Табунное зарегистрировали замор рыбы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации департамента экологии, на место выезжала рабочая группа в составе ведомства, Есильской межобластной бассейновой инспекции, управления природных ресурсов и регулирования природопользования, ветеринарной службы.

    Обследовали береговую линию водоема. Обнаружили десяток тушек пеляди. Отобрали пробы воды, мертвой рыбы.

    В департаменте экологии пообещали сообщить о причинах гибели пеляди после проведения лабораторных анализов, обследования.

    Весной в регионе зарегистрировали несколько заморов на разных озерах. На водоемах собрали и утилизировали в общем 800 кг погибшей рыбы. Тогда причиной замора было частичное промерзание участков водоемов.

    Фото: greenpost.ua

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экология
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