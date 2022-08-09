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    • Причины задержки рейса Алматы-Нур-Султан на 7 часов объяснили в авиакомпании

    9 Августа 2022 14:41

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Вечером 8 августа рейс КС 855 Алматы-Нур-Султан, планировался к вылету по расписанию в 19:45. Однако он был задержан на 7 часов 15 минут. В авиакомпании Air Astana объяснили причины задержки, передает МИА «Казинформ».

    «По причине попадания молнии в самолет во время выполнения предыдущего рейса воздушное судно было заменено на резервный борт группы компаний, который ранее выполнял рейс FlyArystan КС 7058 по маршруту Алматы-Нур-Султан-Алматы и задержка должна была составить 3 часа 45 минут. Однако задержка увеличилась из-за пыльной бури в Алматы, закрытия аэропорта Нур-Султан и технической неисправности воздушного судна. В общей сложности, задержка рейса КС 855 составила 7 часов 15 минут. Пассажирам были предоставлены напитки и питание, некоторые пассажиры были пересажены на другие рейсы. Пассажирам бизнес-класса предоставляется ваучер на билеты, эквивалентном 100 долларов США», - говорится в сообщении в Telegram-канале.
    #Нур-Султан #Алматы #Авиация #Эйр Астана
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