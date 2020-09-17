Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Общество

    Причины возникновения коррупции назвал замакима Туркестанской области

    17 Сентября 2020, 18:21

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Причины возникновения коррупции назвал заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов в ходе брифинга на площадке «AntikorLive» в сети Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Я считаю, причиной возникновения коррупции - человеческий фактор, многочисленность населения области и низкую зарплату государственных служащих. С целью устранения этих факторов в области принят ряд мер, ведется интенсивная работа. Государственные служащие были обрадованы, когда услышали Послание Президента. Со следующего года областные акиматы перейдут на балльную систему. Год назад эта система была внедрена в Шымкенте. Считаю, что если зарплата государственных служащих увеличится, то факты коррупции сократятся», – сказал С.Калкаманов.

    По его словам, в области в период 2015 - 2017 гг. семьям, стоящим в очереди на государственное жилье, предоставлена 5 841 квартира.

    «В том числе в Шымкенте выдано 3 966 квартир, и 336 квартир приватизировано. По итогам 2018 года, в нашей области зарегистрировано в очереди на жилье более 29 тысяч граждан. В этом году только в городе Туркестан до конца года будет сдано более 2 000 квартир, а в городе Кентау 600 квартир. Ход работ контролируется», – сообщил заместитель акима области.

    Напомним, заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов заявил, что в Туркестанской области коррупционные риски снижены с 50% до 2%, а также рассказал об инвесторе, который вложил 800 млн тенге в столовые 20 школ-интернатов области.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Астана Туркестанская область Коррупция
    Новости по теме
    Новости по теме
    Астанчан попросили не выходить на улицу
    Сакен Мамытов назначен акимом Сарысуского района Жамбылской области
    Талгат Малыбаев возглавил управление энергетики и водоснабжения Алматы
    Членов земельной конкурсной комиссии уволили в области Жетысу
    Популярное
    1 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    2 Арест от 7 до 12 лет грозит захватившему заложников в Kaspi Bank в Астане
    3 Какие требования выдвигал захватчик заложников в Астане
    4 Что известно о задержанном захватчике заложников в столичном отделении банка
    5 Сухостой горит на кургальжинском шоссе под Астаной