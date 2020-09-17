Причины возникновения коррупции назвал замакима Туркестанской области

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Причины возникновения коррупции назвал заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов в ходе брифинга на площадке «AntikorLive» в сети Facebook, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я считаю, причиной возникновения коррупции - человеческий фактор, многочисленность населения области и низкую зарплату государственных служащих. С целью устранения этих факторов в области принят ряд мер, ведется интенсивная работа. Государственные служащие были обрадованы, когда услышали Послание Президента. Со следующего года областные акиматы перейдут на балльную систему. Год назад эта система была внедрена в Шымкенте. Считаю, что если зарплата государственных служащих увеличится, то факты коррупции сократятся», – сказал С.Калкаманов.

По его словам, в области в период 2015 - 2017 гг. семьям, стоящим в очереди на государственное жилье, предоставлена 5 841 квартира.

«В том числе в Шымкенте выдано 3 966 квартир, и 336 квартир приватизировано. По итогам 2018 года, в нашей области зарегистрировано в очереди на жилье более 29 тысяч граждан. В этом году только в городе Туркестан до конца года будет сдано более 2 000 квартир, а в городе Кентау 600 квартир. Ход работ контролируется», – сообщил заместитель акима области.

Напомним, заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов заявил, что в Туркестанской области коррупционные риски снижены с 50% до 2%, а также рассказал об инвесторе, который вложил 800 млн тенге в столовые 20 школ-интернатов области.