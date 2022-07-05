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    Причины усугубления эпидобстановки в Нур-Султане назвала главный санврач

    5 Июля 2022, 19:06

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Начиная с третьей декады июня текущего года, в столице наблюдается ожидаемый рост регистрации случаев коронавирусной инфекции. Главный государственный санврач города Сархат Бейсенова назвала причины усугубления эпидобстановки, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу городского акимата.

    Основными причинами роста заболевания коронавирусом она назвала активизацию ранее циркулировавшего штамма «Омикрон» среди населения и создание оптимальных условий для распространения вируса: увеличение туристического потока в связи с наступлением летних каникул на фоне снижения иммунной прислойки населения.

    «Если в период резкого спада заболевания (март – первые 20 дней июня) регистрировались единичные случаи, то в настоящее время число заболевших достигает до 55 и суточный показатель заболевания увеличился в 5-7 раз (максимальная суточная регистрация была зафиксирована 30 июня). Соответственно, в июне уровень заболеваемости превысил показатель прошлого месяца в 3,3 раза», - сообщила санврач столицы.

    Из 269 заболевших в столице в июне текущего года у 169 лиц или 69 % выявлено отсутствие иммунитета к COVID-19, они не прививались. Из 88 привитых лиц у 85 или 96 % прошло более 6 месяцев с момента получения 2 дозы и только 4,4 % заболевших, то есть 12 человек имели ревакцинацию.

    В департаменте санитарно-эпидемилогического контроля города Нур-Султана призвали горожан соблюдать противоэпидемические мероприятия, такие как обработка рук, соблюдение социальной дистанции, ношение масок в местах скопления людей и прохождение полного курса вакцинации, ревакцинации и получение бустерной дозы.

    «Статистика по заболеваемости показала, что большая доля приходится именно на тех горожан, которые не привились. Лишь общим трудом и с ответственной гражданской позицией мы сможем создать коллективный иммунитет, тем самым предотвратить дальнейшее распространение инфекции среди насления», - подчеркнула Сархат Бейсенова.

    Фото: www.gov.kz

    Автор:

    Ринат Дусумов

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