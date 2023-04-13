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    Причины ухудшения экологической ситуации в Атырау назвали в Минэкологии

    13 Апреля 2023, 13:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Ухудшение экологической ситуации в Атырау связано с авариями и работами на полях испарения. Об этом сообщил исполняющий обязанности председателя Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов РК Айдар Абдуалиев на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На прошлой неделе был ряд событий в Атырауской области. Одним из источников выбросов являлся пожар на резервате (Государственный природный резерват «Акжайык» – авт.). Второе – это была авария на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе. И такая же авария у нас была на производстве «KPI». Основными источниками выбросов сероводорода в Атырау, как я сказал в докладе, являются Тухлая балка и Квадрат. Что касается того, что города Атырау заполонил запах. Это связано с тем, что проводились работы именно на этих полях испарения и ветер в северо-западном направлении был со стороны полей испарения именно в город. Департаментом были проведены замеры и выявлены факты превышения по сероводороду», – сказал А.Абдуалиев, отвечая на вопросы журналистов.

    По его словам, материалы по выявленным фактам направлены в управление санитарно-эпидемиологического надзора по Атырауской области и на предприятие «Атырау облысы Су арнасы».

    В отношении АНПЗ спикер сообщил, что на предприятии с 8 апреля ведется проверка, о результатах которой будет сообщено дополнительно.

    По заводу «KPI» внеплановой проверкой было установлено, что там проводилось несанкционированное сжигание газа на факеле. Проводятся проверочные мероприятия, о результатах будет сообщено СМИ.

    В своем выступлении глава комитета сообщил, что в рамках региональной Дорожной карты по улучшению экологической ситуации Атырауским нефтеперерабатывающим заводом начата рекультивация полей испарения «Тухлая балка» со сроком завершения в 2023 году. Также ведутся работы по очистке пруда-испарителя «Квадрат» со сроком завершения в 2024 году.

    Ранее сообщалось о резком ухудшении экологической ситуации в Атырау. До этого поступала информация о том, что в природном резервате «Акжайык» проводятся мероприятия по ликвидации возгорания.

    Автор:

    Мейрамбек Байгарин

    Атырауская область Экология Минэкологии
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