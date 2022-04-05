Причины удорожания сельхозтехники назвал Минсельхоз

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров назвал причины удорожания сельскохозяйственной техники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы понимаем, что причинами удорожания сельхозтехники является сложившаяся экономическая ситуация в мире, связанная с нарушением цепочки торговых сетей, удорожание стоимости курса валют в тенге, машинокомплектов и запасных частей, а также металлопроката, использующегося для изготовления деталей, а также транспортные услуги», - сказал Айдарбек Сапаров на круглом столе в Сенате.

Но вместе с тем, по его словам, не должно быть бесконтрольного повышения цен на технику отечественного производства.

«Кроме того, в связи с последними политическими событиями наблюдается задержка поставок в Казахстан запасных частей и машинокомплектов от ведущих производителей России и Беларуси, а также техники и запасных частей, идущей транзитом из стран дальнего зарубежья через территорию России и Беларуси», - заключил спикер.