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    Причины удорожания сельхозтехники назвал Минсельхоз

    5 Апреля 2022, 17:15

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр сельского хозяйства РК Айдарбек Сапаров назвал причины удорожания сельскохозяйственной техники, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы понимаем, что причинами удорожания сельхозтехники является сложившаяся экономическая ситуация в мире, связанная с нарушением цепочки торговых сетей, удорожание стоимости курса валют в тенге, машинокомплектов и запасных частей, а также металлопроката, использующегося для изготовления деталей, а также транспортные услуги», - сказал Айдарбек Сапаров на круглом столе в Сенате.

    Но вместе с тем, по его словам, не должно быть бесконтрольного повышения цен на технику отечественного производства.

    «Кроме того, в связи с последними политическими событиями наблюдается задержка поставок в Казахстан запасных частей и машинокомплектов от ведущих производителей России и Беларуси, а также техники и запасных частей, идущей транзитом из стран дальнего зарубежья через территорию России и Беларуси», - заключил спикер.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Сенат Сельское хозяйство
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