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    Причины слабой интернет-связи на левом берегу столицы назвал Багдат Мусин

    6 Апреля 2022, 14:50

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин объяснил перебои в работе интернет-связи на левом берегу столицы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Если мы говорим о домашнем интернете, то мы ввели требование с конца 2020 года и внесли изменения в СНИПы, чтобы дома не сдавались без подвода оптики. По базовым станциям есть проблема, то что жители, не хотят установки. А у нас закон такой, что если часть жителей против, то операторы вынуждены отступать и демонтировать станции», - сказал Багдат Мусин в кулуарах Мажилиса.

    По его словам, операторы просят сейчас внести поправки в законодательство.

    «Сейчас ее прорабатываем, с депутатами будем советоваться и потом будем соответствующий законопроект вносить. Мы в этом году внесем ряд изменений в области связи, которые будут влиять на качество связи, изменения на то, чтобы операторов подтолкнуть идти в села и пригород. В течение этого года все поправки примем, если депутаты поддержат», - заключил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Астана Интернет Связь, ТВ, IT МЦРИАП
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