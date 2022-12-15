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    Причины слабого отопления в части домов Атырау назвал аким города

    15 Декабря 2022, 19:43

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Самовольное переоборудование жильцами систем отопления привело к холоду в квартирах и падению давления в отопительных трубах. Об этом сообщил аким города Атырау Мейрим Калауи, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Часть жильцов в квартирах меняют батареи на металлопластиковые без какого-либо согласования, кто-то делает квартиру-студию, убирая стену, выносят радиаторы на закрытые балконы. В результате нарушается весь отопительный процесс в доме. В связи с многочисленными жалобами на холод в квартирах нами была создана специальная комиссия. В результате чего выявлены случаи самовольного переоборудования систем отопления внутри квартир жильцами домов. В связи с чем циркуляция тепла была затруднена, что привело к спаду температуры в жилых помещениях и подачи тепла», - сообщил аким города.

    Рассказав, что в жилых домах микрорайонов Тулпар, Нурсая и Болашак установлены дополнительные резервные котлы для отопления. На покупку трех котлов из бюджета выделено 54 млн 400 тысяч тенге.

    «Были жалобы от жильцов многоквартирных жилых домов, расположенных в микрорайоне Болашак, на отсутствие тепла и горячей воды. Как оказалось, 6 декабря газорегуляторное устройство вышло из строя. К устранению неполадок были подключены специализированные органы. В результате устройство было восстановлено. В жилом доме № 46, который находится на конце теплопровода, установлено вспомогательное насосное устройство. Подача тепла осуществляется в нормальном режиме, в соответствии с температурным графиком», - сказал Мейрим Калауи.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Акимат Общество Отопительный сезон
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