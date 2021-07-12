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    Причины роста цен на жилье назвал Каирбек Ускенбаев

    12 Июля 2021, 15:13

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев назвал причины роста цен на жилье, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Для проведения прогнозной оценки нами проанализировано, как росли цены на строительные материалы за последние 5 лет, и как в это время менялась стоимость недвижимости. Резкие скачки цен на основные строительные материалы, такие, как цемент, арматура, кирпич, газобетон были зафиксированы и ранее, однако стоимость жилья из-за подорожания стройматериалов не только не повышалась, а иногда даже снижалась», - сказал Каирбек Ускенбаев на брифинге в СЦК.

    В пресс-службе ведомства привели следующие примеры: в Нур-Султане в 2016-2017 годах, несмотря на рост цены арматуры в 2 раза (с 90 тыс. до 192 тыс. за тонну), квартиры в новостройках подорожали всего на 4,8%, что укладывается в инфляционный коридор. Точно такая же ситуация была с кирпичом (39%) и цементом (11%) (кирпич с 31 до 43 тенге, цемент с 14,5 до 16,1 тыс.).

    «В текущем году отмечается рост цен на основные строительные материалы. Скачок цен наблюдается не только в Казахстане, но и во всем мире, что обусловлено девальвацией и ограничением расходов по логистике из-за пандемии», - отметил вице-министр.

    «Также во всем мире сыграл эффект «отложенного спроса». То есть, те объекты, которые должны были строиться в 2020 году были перенесены на год и за счет этого увеличились объемы строительства этого года. И к этому еще добавилось прошлогодние инфляционные составляющие», - заключил К. Ускенбаев.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Правительство РК Жилье Экономика Цены и тарифы
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