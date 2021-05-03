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    Причины роста цен на продукты обсуждали в СКО

    3 Мая 2021, 16:18

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области общественный совет по развитию аграрного сектора займется вопросами роста цен на продовольственные товары, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы филиала партии «Nur Otan», возглавляет совет известный в регионе аграрий Геннадий Зенченко.

    «Один из актуальных вопросов сегодня – рост цен на продукты. Практически по всем социально-значимым продовольственным товарам наблюдается рост цен. Мы видим, как за прошлый год и с начала этого года выросли цены на яйца, растительное масло, крупы, мясо, муку, овощи и фрукты. Это связано, прежде всего, с недостаточностью сырья и неразвитостью сельскохозяйственной переработки», - отметил на первом заседании совета Г. Зенченко.

    Он предложил совету совместно с уполномоченными органами рассмотреть вопросы по увеличению мощности производства и развитию инфраструктуры сельского хозяйства за счет строительства и модернизации мясомолочных ферм, птицефабрик, теплиц и расширения площадей посева.

    «Перед членами совета поставлена задача - решать резонансные вопросы в сфере сельского хозяйства. К примеру, в скором времени возможны обращения по возврату пастбищных земель для выпаса скота, водообеспечению, сдерживанию роста цен и другие. Ранее в общественные приемные приходили люди с проблемами выплаты паев. Теперь такие вопросы надо поднимать и решать здесь, на совете», - сказал Г. Зенченко.

    В пресс-службе добавили, что в региональной Предвыборной программе предусмотрено увеличение производительности труда в сельском хозяйстве с 2,7 млн до 4,5 млн тенге, господдержка сельхозтоваропроизводителей с 43 млрд до 55 млрд. тенге, реализация 16 инвестпроектов, среди которых строительство 11 молочно-товарных ферм, двух откормочных площадок, птицефабрики.


    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Нур Отан Сельское хозяйство Общество
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