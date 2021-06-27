Причины роста цен на продукты назвали в профильном агентстве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Серик Жумангарин назвал причины роста цен на социально-значимые продукты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом, как показывает анализ товарных рынков СЗПТ, основными причинами роста цен являются объективные экономические и иные факторы. Это высокая доля импортозависимости по 9 из 19 позициям СЗПТ, в сырье и кормах, неэффективность и непрозрачность действующего механизма субсидирования АПК, незначительные объемы средств, выделяемых в рамках применения оборотных средств для торговых сетей и стабилизационных фондов по сравнению с общим объемом рынка СЗПТ, дефицит мощностей по хранению плодоовощной продукции и переработки сырья и пр.», - написал Серик Жумангарин в своем ответе на депутатский запрос.

Учитывая это, по его словам, антимонопольный орган включил в Дорожную карту Правительства по стабилизации цен на СЗПТ комплекс мер по развитию, насыщению товарных рынков.

«Это увеличение посевных площадей и субсидирования импортозависимых товарных рынков, обеспечение стабильности субсидирования, повышение прозрачности рассмотрения и удовлетворения заявок на субсидирование, увеличение объектов торговологистической инфраструктуры (овощехранилищ, тепличных комплексов) с учетом потребности регионов, ведение балансов производства и потребления и механизма прогнозирования цен с целью своевременного принятия краткосрочных и долгосрочных сдерживающих мер. Таким образом, принятые меры позволили сбить экспоненциальный тренд повышения цены и стабилизировать ситуацию на СЗПТ», - заключил глава ведомства.