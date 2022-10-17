Причины отсутствия холодной воды в одном из ЖК озвучили в акимате Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жители ЖК «Нурлы дала» в Алматы возмутились отсутствием холодной воды. В акимате города прокомментировали случай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам жителей, холодной воды в данном жилом комплексе нет больше 10 дней. Они сообщили, что вопрос с прорывами труб не решается уже второй год.

В управлении строительства Алматы проинформировали, что система водоснабжения ЖК «Нурлы Дала» была построена в 2019 году. Проектом были предусмотрены стальные трубы, но в ходе строительства подрядчик произвел их замену на стеклопластиковые трубы, которые в ходе эксплуатации начали часто выходить из строя. Обоснованность изменения проектного решения и качество произведенных работ оценивается экспертами и по результатам будут приняты соответствующие меры. Необходимые поручения даны прокуратуре города и ответственные будут привлечены по всей строгости закона.

«В настоящее время на участке аварий ЖК «Нурлы дала» ведутся восстановительные работы по замене трубы и отвода водоснабжения силами ГКП «Алматы су», управления строительства и акимата Наурызбайского района. Ожидается поставка запасных частей и материалов с завода-производителя 18 октября. До их прибытия будут производиться подготовительные работы. Полное восстановление водоснабжения будет завершено до 19 октября. Для временного обеспечения жителей домов водой осуществляется подвоз питьевой воды водовозами. Наряду с этим, для исключения в дальнейшем перебоев водоснабжения выделены средства на строительство нового водовода из стальных труб, работы начинаются с завтрашнего дня», - отметили в управлении.

В конце лета сельчане перекрыли трассу из-за плохой дороги в Алматинской области. Жители села Жамбыл Карасайского района тогда потребовали от властей провести ремонт дороги по улице Бейбитшилик.

Кроме того, год назад жители ЖК «Премьера» в Алматы также перекрывали дорогу из-за отсутствия электроэнергии.



