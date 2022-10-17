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    Причины отсутствия холодной воды в одном из ЖК озвучили в акимате Алматы

    17 Октября 2022, 14:37

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Жители ЖК «Нурлы дала» в Алматы возмутились отсутствием холодной воды. В акимате города прокомментировали случай, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам жителей, холодной воды в данном жилом комплексе нет больше 10 дней. Они сообщили, что вопрос с прорывами труб не решается уже второй год.

    В управлении строительства Алматы проинформировали, что система водоснабжения ЖК «Нурлы Дала» была построена в 2019 году. Проектом были предусмотрены стальные трубы, но в ходе строительства подрядчик произвел их замену на стеклопластиковые трубы, которые в ходе эксплуатации начали часто выходить из строя. Обоснованность изменения проектного решения и качество произведенных работ оценивается экспертами и по результатам будут приняты соответствующие меры. Необходимые поручения даны прокуратуре города и ответственные будут привлечены по всей строгости закона.

    «В настоящее время на участке аварий ЖК «Нурлы дала» ведутся восстановительные работы по замене трубы и отвода водоснабжения силами ГКП «Алматы су», управления строительства и акимата Наурызбайского района. Ожидается поставка запасных частей и материалов с завода-производителя 18 октября. До их прибытия будут производиться подготовительные работы. Полное восстановление водоснабжения будет завершено до 19 октября. Для временного обеспечения жителей домов водой осуществляется подвоз питьевой воды водовозами. Наряду с этим, для исключения в дальнейшем перебоев водоснабжения выделены средства на строительство нового водовода из стальных труб, работы начинаются с завтрашнего дня», - отметили в управлении.

    В конце лета сельчане перекрыли трассу из-за плохой дороги в Алматинской области. Жители села Жамбыл Карасайского района тогда потребовали от властей провести ремонт дороги по улице Бейбитшилик.

    Кроме того, год назад жители ЖК «Премьера» в Алматы также перекрывали дорогу из-за отсутствия электроэнергии.


    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Акимат Общество Вода
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