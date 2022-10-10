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    Причины остановки поездов расследуют на севере Германии

    10 Октября 2022, 03:33

    БЕРЛИН. КАЗИНФОРМ - Национальный железнодорожный оператор Германии «Deutsche Bahn» сообщил о том, что в субботу утром скоростные поезда на севере страны были вынуждены приостановить движение примерно на три часа, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    Представители местных властей отметили, что намеренно были повреждены кабели связи, играющие ключевую роль в обеспечении бесперебойной работы скоростных поездов: один случай в Берлине, другой в Херне в западной земле Северный Рейн-Вестфалия.

    В результате приостановили движение поезда, следующие через федеральные земли Нижняя Саксония и Шлезвиг-Гольштейн, города Бремен и Гамбург. Нарушено международное железнодорожное сообщение с Данией и Нидерландами. Повреждение сетей привело к затруднениям на вокзалах в городах Берлин, Гамбург, Ганновер.

    Власти Германии в воскресенье заявили, что не исключают намеренный акт вредительства, в том числе по политическим мотивам. Так, министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер заявила, что власти предполагают, что за обрывами кабелей стояли преднамеренные действия.

    Антон Хофрейтер, депутат от Партии зеленых, заявил в воскресенье немецкой прессе, что для нарушения работы кабелей связи железнодорожной сети требуется «очень точное знание радиосистемы железной дороги».

    Тем не менее, следователи в Берлине добавили, что не пока не видят признаков причастности иностранного государства либо терроризма к произошедшему акту.

    Федеральная полиция Германии в воскресенье передала расследование дела уголовной полиции Берлина и Северного Рейна-Вестфалии.

    Ранее сообщалось, что поезда на севере Германии остановились из-за диверсии. По данным железнодорожного оператора Deutsche Bahn, к остановке движения поездов на севере и северо-западе Германии в субботу утром 8 октября привел «акт саботажа, направленный против инфраструктуры связи».

    Фото: dw.com.

    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    Германия Мировые новости
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