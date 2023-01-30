Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 460.43 eur/kzt 501.04

    rub/kzt 6.65 cny/kzt 67.89
Прогноз погоды
Астана-13-15℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Причины несчастных случаев на производстве изучили в СКО

    30 Января 2023, 08:58

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области за 2022-й год произошли 38 несчастных случаев на производстве. В том числе, шесть с летальными исходами, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На общественном совете разбирались в проблеме. Руководитель управления государственной инспекции труда Марат Омаров сообщил, что 13 несчастных случаев произошли по причине грубой неосторожности самих пострадавших, девять – из-за неудовлетворительной организации производства работ, шесть – в связи с непроведением обучения безопасным приемам труда, три – по причине несоблюдения требований безопасности и охраны труда.

    Наибольшее количество несчастных случаев наблюдается в организациях малого бизнеса и сельского хозяйства, бюджетной сферы – 24 %, 21 % и 18 %, соответственно.

    «Как показывает практика, невыполнение руководителями и специалистами обязанностей по обеспечению безопасности и охране труда, нарушения требований безопасности при эксплуатации транспортных средств, машин, механизмов, оборудования, недостатки в обучении и инструктировании по охране труда, несоблюдение требований трудовой и производственной дисциплины, инструкций по охране труда зачастую являются основными причинами происшедших несчастных случаев», - отметил М. Омаров.

    Члены общественного совета считают, что необходимо детально изучить вопрос по заключению с работниками гражданско-правовых договоров вместо трудовых. В прошлом году инспекция не расследовала гибель мужчин на стройке и на Петропавловской ТЭЦ-2 как раз из-за того, что они с работодателем заключали договор на оказание услуг.

    «Произошедшие трагические случаи и отсутствие расследования показывают другим недобросовестным работодателям, что вот так можно уйти от ответственности перед работником. Я как юрист заметил, что гражданско-правовых договоров в сфере трудовых отношений стало больше», - сказал член общественного совета Павел Афанасьев.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Происшествия Акимат Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Почему легализацию не проводят в районах – пояснили в СКО
    Обновленные миграционные правила разъяснили в Министерстве внутренних дел
    Ребенок утонул в бассейне Шымкента
    ДТП со снегоходом в Актобе: врачи рассказали о состоянии пострадавших
    Популярное
    1 Кадровые назначения в Казахстане за неделю
    2 17 человек пропало с начала года в Павлодарской области
    3 Более двух тысяч рабочих мест создадут в Астане в этом году
    4 Десятилетнюю проблему карагандинского предпринимателя помогли решить сотрудники Антикора
    5 Ситуация на ТЭЦ в Экибастузе: Асаин Байханов собрал оперштаб и устроил проверку
    Новости партнеров