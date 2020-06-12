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    Причины неосвоения средств назвал глава Минфина

    12 Июня 2020, 16:38

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - За 2019 год исполнение расходов республиканского бюджета составило 12 трлн 20 млрд тенге. Об этом заявил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев в ходе отчетной встречи с населением на площадке СЦК.

    «За 2019 год исполнение расходов республиканского бюджета составило 12 трлн 20 млрд тенге или 99,9%. Не исполнено 8,2 млрд тенге. Из них 2,9 млрд тенге – экономия. Не освоено - 5,3 млрд тенге», - сказал Ерулан Жамаубаев.

    Основные причинами неосвоения, по словам главы Минфина являются: отсутствие заявок по бюджетным программам, несостоявшиеся конкурсы по госзакупкам, изменение условий договоров и отставание от графика работ.

    «Расходы местных бюджетов исполнены на 6 трлн 179 млрд тенге. В 2019 году регионам была оказана финансовая помощь в сумме 1 трлн 916 млрд тенге. За счет этих средств финансировались госпрограммы «Нұрлы жол», «Еңбек», «Ауыл ел бесігі», «Нұрлы жер», развитие агропромышленного комплекса и регионов», - добавил Ерулан Жамаубаев.

    Кроме того, министр подчеркнул, что средства были направлены на повышение заработной платы гражданским служащим, оказание государственной адресной социальной помощи и выравнивание уровня обеспеченности местных бюджетов.

    Выделенные средства регионами освоены на 99,1%, что составляет 1 трлн 900 млрд тенге.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Экономика Минфин РК
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