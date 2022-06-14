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    Причины неисполнения планов по некоторым видам налогов назвал глава Минфина

    14 Июня 2022, 13:44

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О неисполнении планов по сбору ряда налогов сообщил на заседании Правительства заместитель Премьер-Министра – министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По данным ведомства, план не исполнен по КПН (корпоративный подоходный налог) - 33 млрд тенге, НДС (налог на добавленную стоимость) на импорт - 11 млрд тенге и ЭТП (экспортная таможенная пошлина) на сырую нефть - 9 млрд тенге.

    «По КПН план не исполнен в связи с уменьшением сумм авансовых платежей по 648 крупным налогоплательщикам на 48% или на 46 млрд тенге. Основной причиной неисполнения плана по НДС на импорт является снижение объема импорта из третьих стран», - пояснил Ерулан Жамаубаев.

    По его словам, неисполнение плана по ЭТП на сырую нефть связано с уменьшением фактической ставки на сырую нефть от прогнозного показателя в среднем на 5,5% (или с $90 до $85) за баррель сырой нефти и изменением курса тенге к доллару США (прогноз – 460 тенге, факт – 449,8 тенге).

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Экономика Минфин РК
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