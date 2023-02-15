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    Причины исключения членов партии «Respublica» из списка кандидатов назвал Айдарбек Ходжаназаров

    15 Февраля 2023, 16:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Сопредседатель партии «Respublica» Айдарбек Ходжаназаров объяснил причины исключения из списка кандидатов на выборы в Мажилис некоторых членов партии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Какой-либо политической причины в этом нет, причина простая: вопрос переезда, организации, семейные вопросы. Они не ожидали, что в столь кратчайшие сроки они попадут в эти списки. Посоветовавшись со своей семьей, я предполагаю, что возможно их супруги на это повлияли, они оказались не готовы к переезду в Астану. Поэтому они решили не участвовать в выборах», - сказал Айдарбек Ходжаназаров на брифинге в ЦИК.

    По его словам, в основном это семейные обстоятельства.

    «Я понимаю, что это выглядит несерьезно, но мы должны входить в положение, в их семейные обстоятельства. Я знаю, что у одного из членов нашей партии, который планировал (это не эти два кандидата), у него случилась трагедия дома. Есть семейные обстоятельства, против которых мы не можем пойти. Все мы люди, у которых происходят какие-то обстоятельства, и мы должны это учитывать», - добавил спикер.

    Как сообщалось сегодня, два члена партии были исключены из списка кандидатов по собственному заявлению.

    Изначально партийный список насчитывал 29 кандидатов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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