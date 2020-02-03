Причины ЧС во время паводка в Северном Казахстане назвали прокуроры

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области прокуроры проверили, как регион готовится к предстоящему паводку, и что повлияло на его прохождение в предыдущие годы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Специализированный природоохранный прокурор Самат Тимербаев на брифинге рассказал, что итоги анализа паводковой ситуации рассматривали на коллегии прокуратуры. Надзорный орган установил ряд основных причин, которые повлияли на ЧС.

Первая - за исключением погоды - ненадлежащее исполнение должностных обязанностей и халатность ответственных лиц. В частности, районных акимов.

«В 2018 году на бюджетные средства было отремонтировано гидротехническое сооружение «Сегiз көз». В 2019 году оно не выдержало паводка. Находится в аварийном состоянии. Восстановительные работы не начаты. Идет судебное разбирательство с подрядчиком», - сказал С.Тимербаев.

На капитальный ремонт потратили 100 млн тенге. Из восьми окон три разрушены. Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям обследовали сооружение, определили самые низкие точки и сделали проран – подобие русла, которое позволит направить воду в нужную сторону.

Всего в регионе функционируют 22 гидротехнических сооружения. Из них восемь в аварийном или неудовлетворительном состоянии.

«В этом году определили, что все заинтересованные, в том числе прокуроры, должны провести полное обследование всей ситуации по области. Определить, что и как работает, обеспечить надлежащее функционирование и составить перспективный план на какой-то определенный период по поэтапному строительству и восстановлению сооружений», - сказал С.Тимербаев.

Вторая причина – снижение качества заблаговременных противопаводковых мер. По словам С.Тимербаева, ежегодно местные исполнительные органы разрабатывают план противопаводковых мероприятий. В него включается обваловка - организация водопропускных сооружений, чтобы минимизировать действие паводка на населенные пункты.

«План направлен на безопасность. Но имеются факты, когда по отдельным районам из 26 запланированных мероприятий не выполнены. Это район М.Жумабаева, Акжарский и Тайыншинский районы. Ответственность несут районные акимы. Она определяется с учетом вины и ущерба», - сказал С.Тимербаев.

Еще одна причина ЧС во время паводков – застройка домов без учета гидрологии местности, безответственное отношение населения к состоянию собственных жилищ и примыкающих к участкам каналов и водоотводов.

«У нас подтапливает дома, расположенные в пойме реки Есиль. Имеются подтопления дачных участков. Сложная обстановка по паводку складывалась в 2014-2017 годах. Подтапливает территорию дачных участков. Одно из предложений – с привлечением уполномоченных органов, научных организаций изучать, какие меры принять по минимизации последствий. Мы считаем, что вопрос паводка подлежит детальному изучению», - отметил природоохранный прокурор.

К предстоящим паводкам прокуроры разработали алгоритм взаимодействия местных исполнительных, уполномоченных органов, создали рабочую группу.