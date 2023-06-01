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    Причину замора 100 кг карася в озере Теренколь назвали в СКО

    1 Июня 2023, 20:02

    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области в конце апреля на озере Теренколь погиб карась. Причиной стало промерзание мелководных участков водоема, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента экологии, прошло заседание межведомственной рабочей группы.

    «Частичная гибель рыбы на озере Теренколь произошла из-за частичного промерзания мелководных участков водоема до дна. В зимний период из-за продолжительных низких температур толщина льда на водоемах области достигала 1-1,5 метров. Арендатор водоема возместит ущерб, причиненный им нарушением законодательства об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», - сообщили в ведомстве.

    Рекомендовали арендатору проводить постоянный мониторинг водоема, мелиоративные работы по выкосу излишней растительности и проведению аэрации для улучшения гидрохимического режима озера. При невозможности проведения текущей рыбохозяйственной мелиорации провести мелиоративный лов.

    Автор:

    Олеся Жуковень

    Северо-Казахстанская область Экология
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