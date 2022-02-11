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    Причину задержки внедрения социального кошелька назвали в Минтруда

    11 Февраля 2022, 17:18

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Вице-министр труда и социальной защиты населения РК Ербол Оспанов объяснил, почему внедрение социального кошелька идет с задержкой, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Работу по внедрению социального кошелька проводят 4 государственных органа – Нацбанк (вопросы перевода денег), Министерство торговли и интеграции, Министерство труда и социально защиты населения, Министерство цифрового развития и аэрокосмической промышленности. Данная работа в прошлом году была активно проведена, приняты соответствующие НПА. На текущий момент проводится тестирование системы Нацбанка совместно с системами Министерства труда и социальной защиты. Запустить планируем уже в ближайшее время, для этого мы готовим специальную площадку», - сказал Ербол Оспанов на брифинге в СЦК.

    По его словам, уже определен список регионов для участия в пилотном режиме.

    «Определены и государственные социальные выплаты, в первую очередь АСП. Когда закончится тестовый режим, мы будем запускать и давать гражданам возможность выбора получения соцвыплат через соцкошелек. Как завершим, мы объявим по всей стране и расскажем, как использовать социальный кошелек, что для этого необходимо, и какие регионы будут участвовать», - отметил вице-министр.

    «Учитывая, что это очень сложный процесс – через эту систему будут проходить большие сумму соцвыплат – нужна соответствующая инфраструктура. Средства, которые находятся в кошельке, должны использоваться. Чтобы люди могли рассчитываться посредством этих средств в торговых домах, магазинах, для этого нужна готовая инфраструктура», - заключил Е. Оспанов.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Минтруда РК Экономика Цифровой Казахстан Общество
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