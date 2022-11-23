Причину взрыва на шахте имени Ленина озвучил министр по ЧС

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям РК Юрий Ильин озвучил причину аварии на шахте имени Ленина в Шахтинске, где погибли пятеро горняков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Авария на шахте имени Ленина произошла из-за внезапного газодинамического явления, связанного с выходом повышенного количества газа и угольной пыли из ранее пробуренных дренажных скважин при вскрытии особого выбросного пласта Д6 на шахте имени Ленина. Основная причина - большое количество выброса метана с пылью и результатом приведшим к воспламенению стало образование искры при трении буровой штанги об элементы металлического крепежа в районе пикета №79 на буровом станке», - сообщил министр.

Юрий Ильин отметил, что выявлен ряд нарушений, в том числе неудовлетворительная организация производства работы, выраженная отсутствием должного контроля со стороны инженерно-технического персонала.

На данный момент 26 должностных лиц, в том числе два иностранца, которые занимают руководящие должности, были определены ответственными за аварию на шахте имени Ленина в Шахтинске.





Ранее сообщалось, что 3 ноября в 03:00 на шахте имени Ленина Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» произошла авария. В момент аварии в шахте под землей находилось 106 человек. 101 эвакуировали, погибли пять человек, четверо пострадавших находились в больнице. Возбуждено уголовное дело по статье 277 часть 3 УК РК «Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ». Позже директор Угольного департамента АО «АрселорМиттал Темиртау» Арман Калыков назвал причину аварии на шахте имени Ленина. По его словам, при бурении газодренажных скважин произошел внезапный выброс метана. Позже стали известны имена погибших.

Все восемь шахт АО «АрселорМиттал Темиртау» были остановлены на сутки.

5 ноября в Шахтинске прошли похороны пятерых горняков.





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