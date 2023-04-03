Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экология

    Причину выбросов в атмосферу черного дыма объяснили на Атырауском НПЗ

    3 Апреля 2023, 15:53

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Причину выбросов в атмосферу черного дыма, видео которого распространилось в социальных сетях, объяснили на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе АНПЗ, в результате нарушения технологического режима, а именно попадания жидкости в топливный газ, произошло кратковременное нарушение режима горения печи П-2 на установке замедленного коксования.

    «Из-за этого в 10:32 начался выброс черного дыма в атмосферу с одного из факельных устройств. К 10:47 задымление было полностью локализовано. Однако в 10:40 и 11:10 произошла посадка электроэнергии со стороны АО «KEGOK». Это привело к отключению части динамического оборудования технологических установок предприятия с последующим их перезапуском», - пояснили в АНПЗ.

    О том, каков ущерб нанесен экологии региона в сообщении не говорится.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Экология Видео
    Новости по теме
    Новости по теме
    Землетрясение в Китае зарегистрировали казахстанские сейсмологи
    Лесной пожар произошел в горах ВКО
    4 человека погибли в ДТП в Атырауской области
    Неблагоприятные метеоусловия будут в трех городах страны
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана