Причину выброса черного дыма с огнем на факелах объяснили на Атырауском НПЗ

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Причину появления черного дыма с огнем на факельных устройствах объяснили в пресс-службе Атырауского нефтеперерабатывающего завода, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«3 июля в 17:25 часов по местному времени из-за отключения подачи электроэнергии со стороны АО «KEGOC» произошла остановка предприятия. С целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть завода была оперативно направлена на факельную систему. Сделано это согласно технологическому регламенту до полной стабилизации внешней системы электроснабжения. О результатах устранения неполадок будет сообщено дополнительно», - сообщает пресс-служба Атырауского нефтеперерабатывающего завода, поясняя появление на факелах черного дыма с огнем.

Как ранее сообщалось, из-за просадки подачи электроэнергии остановились установки АНПЗ, в областном центре отключили свет и холодную воду, на улицах образовались огромные пробки из автомобилей.

Минэнерго подтвердило аварийную остановку объектов АНПЗ. При этом в ведомстве заверили, что текущие запасы ГСМ в полной мере обеспечивают потребность страны и достаточны до момента выхода из ремонта Шымкентского и Павлодарского НПЗ.

В настоящее время совокупные запасы ГСМ (на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ) в стране составляют:

- автобензин Аи-92 – 351 тысяча тонн, что достаточно для покрытия 23-х суточной потребности страны;

- Аи-95 – 46 тысяч тонн (15 суток);

- дизтопливо - 520 тысяч тонн (29 суток).

В свою очередь, в пресс-службе АО «KEGOC» объяснили причину аварийного отключения света в Атырау.