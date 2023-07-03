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    Причину выброса черного дыма с огнем на факелах объяснили на Атырауском НПЗ

    3 Июля 2023, 21:14

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Причину появления черного дыма с огнем на факельных устройствах объяснили в пресс-службе Атырауского нефтеперерабатывающего завода, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «3 июля в 17:25 часов по местному времени из-за отключения подачи электроэнергии со стороны АО «KEGOC» произошла остановка предприятия. С целью предотвращения аварийной ситуации топливная сеть завода была оперативно направлена на факельную систему. Сделано это согласно технологическому регламенту до полной стабилизации внешней системы электроснабжения. О результатах устранения неполадок будет сообщено дополнительно», - сообщает пресс-служба Атырауского нефтеперерабатывающего завода, поясняя появление на факелах черного дыма с огнем.

    Как ранее сообщалось, из-за просадки подачи электроэнергии остановились установки АНПЗ, в областном центре отключили свет и холодную воду, на улицах образовались огромные пробки из автомобилей.

    Минэнерго подтвердило аварийную остановку объектов АНПЗ. При этом в ведомстве заверили, что текущие запасы ГСМ в полной мере обеспечивают потребность страны и достаточны до момента выхода из ремонта Шымкентского и Павлодарского НПЗ.

    В настоящее время совокупные запасы ГСМ (на нефтебазах, в пути и резервуарах НПЗ) в стране составляют:

    - автобензин Аи-92 – 351 тысяча тонн, что достаточно для покрытия 23-х суточной потребности страны;

    - Аи-95 – 46 тысяч тонн (15 суток);

    - дизтопливо - 520 тысяч тонн (29 суток).

    В свою очередь, в пресс-службе АО «KEGOC» объяснили причину аварийного отключения света в Атырау.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Видео Атырау
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