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    Причину возвращения самолета в аэропорт Шымкента объяснили в авиакомпании

    9 Июля 2022, 12:26

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Рейс Шымкент-Нур-Султан пришлось прервать из-за отключения двигателя во время набора высоты. Об этом сообщила пресс-служба авиакомпании Air Astana, передает МИА «Казинформ».

    «09.07.2022 во время выполнения рейса КС 342 на ВС А320 по направлению Шымкент – Нур-Султан произошло отключение левого двигателя по техническим причинам во время набора высоты. Экипаж выполнил все необходимые процедуры, взял ситуацию под контроль и принял решение вернуться в аэропорт Шымкента. Посадка прошла без замечаний. Планируется проведение расследования данного события совместно с департаментом по расследованию происшествий и инцидентов на транспорте Министерства индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.

    Пассажиры были перебронированы на ближайшие прямые рейсы FlyArystan и Air Astana», - говорится в сообщении пресс-службы.

    Автор:

    Анаргуль Хамитова

    Происшествия Транспорт Шымкент Аэропорт МИИР РК Авиация
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