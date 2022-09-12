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    Причину увеличения заявок на получение визы в Италию назвали в МИД РК

    12 Сентября 2022, 17:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Причину увеличения заявления на получение визы в Италию назвали дипломаты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «После пандемии много заявок поступило в посольство Италии на получение визы, возросло количество студентов, которые все эти два года физически не могли там находиться. Они все начали сдавать документы. Посольство Италии во время подготовки виз должно с другими странами Шенгенской зоны это рассмотреть. Плюс у студентов список документов достаточно обширный: более 20 документов им нужно сдать, так как они едут туда не на месяц, а на несколько лет. Это как вид на жительство, который требует проверки, так нам объяснили итальянские дипломаты», - сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов на еженедельном брифинге.

    Ранее сообщалось, что казахстанцы стали чаще подавать заявления на получение визы в Италию.

    «Данный вопрос на контроле у руководства МИД РК. Провели беседы с послом и консулом Италии в Казахстане. По их информации, основной причиной задержки выдачи виз является возросшее количество поступающих заявлений в последние месяцы, ежемесячно консульский отдел обрабатывает и выдает около 3 тыс. виз. Итальянские дипломаты заверили, что решают данный вопрос и увеличили количество сотрудников, занимающихся оформлением виз в два раза», - отметил Айбек Смадияров.

    Автор:

    Серик Сабеков

    МИД РК Туризм Италия Общество
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