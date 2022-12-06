Причину состояния теплосетей в Экибастузе Серик Жумангарин связал с тарифами

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Преобладавшая в Казахстане тарифная политика на тепло рано или поздно будет к приводить к таким последствиям, как авария в Экибастузе. Таким мнением поделился заместитель Премьер-Министра – министр торговли и интеграции РК Серик Жумангарин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В кулуарах заседания Правительства РК журналисты задали вопрос, почему Экибастуз, имея одно из крупнейших угольных месторождений в Казахстане, мерзнет.

«Я думаю, что это связано с тем, что определенное время преобладала тарифная политика социальной направленности. Нагрузка в основном шла на бюджетные организации и на юридические лица. Дифференциация тарифа таким образом шла, и поэтому в прошлом году за счет тарифа удалось в том же самом Экибастузе из 420 км отремонтировать 619 метров сетей. Это 0,01%. Такая тарифная политика рано или поздно будет к последствиям приводить. Содержание подобных объектов – дорогостоящее», - сказал Серик Жумангарин.

Спикер отметил, что руководство страны обратило внимание на данную проблему еще до аварии. Разработка новых подходов к тарифной политике находится на стадии завершения.

По его словам, протяженность теплосетей в Экибастузе составляет 420 км, 322 км принадлежат АО «Центрально-Азиатской энергетической корпорации» (ЦАЭК). Авария произошла на сетях ЦАЭК.

Журналисты поинтересовались, с учетом сложившейся ситуации, как председатель совета директоров ЦАЭК Александр Клебанов попал в список 50 самых влиятельных бизнесменов Казахстана по версии Forbes.

«Мне как-то не до Forbes в повседневной деятельности, я сейчас занимаюсь социальными вопросами. С недавних пор в Министерстве сельского хозяйства. Если он находится в списке Forbes, наверное, он заработал каким-то образом капиталы. Вопрос в том, должен ли он вкладывать в сферу естественных монополий, если он владеет собственными средствами? Вот на этот вопрос надо ответить, поскольку не только ему принадлежат объекты сферы естественной монополии. Есть у нас частные водоканалы, станции, тепловые сети», - ответил С. Жумангарин.

Ранее он прокомментировал готовность олигарха Александра Клебанова продать государству Экибастузскую ТЭЦ за 1 тенге.

В ночь на 27 ноября в Экибастузе произошла остановка сразу нескольких котлоагрегатов. В Минэнерго сообщили, что повреждение на тепловых сетях привело к остановке котлов в Экибастузской ТЭЦ. В городе объявили режим чрезвычайной ситуации.

Президент РК поручил Правительству и акимату Павлодарской области нормализовать ситуацию в Экибастузе, привлечь к ответственности лиц, допустивших возникновение критической ситуации в городе.

В работе по восстановлению подачи тепла задействовано семь крупных предприятий, за каждым из которых закреплены многоквартирные жилые дома. По поручению Главы государства Роман Скляр остается в Экибастузе до полной ликвидации последствий ЧС.

В Экибастузе порядка двух тысяч батарей во всех 12 домах, в которых нет тепла, заменены.





Фото: t.me/Kzgovernment



