Причину роста цен на дизтопливо в 2022 году назвали в Генпрокуратуре

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Берик Асылов в ответе сообщил о незаконных махинациях мелких нефтедобывающих компаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Установлено, что росту цен на дизтопливо способствовал их искусственный подъем из-за манипуляций со стороны поставщиков нефти. К примеру, мелкие поставщики (занимающие 25 % от общего рынка) воспользовались ситуацией, увеличили оптовые цены и искусственно повысили маржу. Их деятельность не регулируется антимонопольным законодательством. Ведь доля на товарном рынке низкая, а оптовые цены не ограничиваются предельными ценами», - написал Берик Асылов в своем ответе на депутатский запрос.

Как сообщалось ранее, около трех тысяч тонн дизтоплива незаконно реализовал региональный оператор. В частности, в Актюбинской области региональный оператор ТОО «Батыс Жер» реализовал льготное топливо в объеме 2 тыс. 982 тонн через сеть собственных автозаправочных станций. Департаментом экономических расследований в отношении оператора проводится досудебное расследование по статье 221 Уголовного кодекса «Монополистическая деятельность».

Фото: autospecialist.gr