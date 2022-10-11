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    Причину роста цен на дизтопливо в 2022 году назвали в Генпрокуратуре

    11 Октября 2022, 16:41

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Генеральный прокурор РК Берик Асылов в ответе сообщил о незаконных махинациях мелких нефтедобывающих компаний, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Установлено, что росту цен на дизтопливо способствовал их искусственный подъем из-за манипуляций со стороны поставщиков нефти. К примеру, мелкие поставщики (занимающие 25 % от общего рынка) воспользовались ситуацией, увеличили оптовые цены и искусственно повысили маржу. Их деятельность не регулируется антимонопольным законодательством. Ведь доля на товарном рынке низкая, а оптовые цены не ограничиваются предельными ценами», - написал Берик Асылов в своем ответе на депутатский запрос.

    Как сообщалось ранее, около трех тысяч тонн дизтоплива незаконно реализовал региональный оператор. В частности, в Актюбинской области региональный оператор ТОО «Батыс Жер» реализовал льготное топливо в объеме 2 тыс. 982 тонн через сеть собственных автозаправочных станций. Департаментом экономических расследований в отношении оператора проводится досудебное расследование по статье 221 Уголовного кодекса «Монополистическая деятельность».

    Фото: autospecialist.gr

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Генпрокуратура Цены и тарифы Топливо
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