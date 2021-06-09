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    Причину резкого повышения цен на картофель назвал глава Минсельхоза РК

    9 Июня 2021, 17:36

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров одной из причин резкого повышения цен на картофель назвал деятельность посредников, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «На сегодняшний день в стране картофеля хватает, производство картофеля достаточно и перепроизводство может завтра повлиять на то, что опять сельхозтоваропроизводители не смогут продать картофель даже по себестоимости. Такое было в прошлые года, поэтому больше чем положено производить я бы не советовал», - сказал Сапархан Омаров, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

    Он также рассказал, по какой цене реализуется картофель аграриями.

    «Если говорить по цене, на сегодняшний день наши сельхозтоваропроизводители прямо со своих складов отпускают по цене в 200 тенге (за 1 кг), остальные 200 тенге - это уже надбавки посредников, либо тех же супермаркетов», - пояснил Сапархан Омаров.

    Отметим, что в Казахстане наблюдается резкое повышение цен на картофель от 400 и выше тенге за 1 кг.

    Ранее спикер заявил, что благодаря диверсификации посевных площадей увеличено производство высокорентабельных культур: овощных культур - на 4,9%, что составило 4,3 млн тонн, бахчевых культур – на 1,8% и 2,4 млн тонн, картофеля – на 2,4% и 4 млн тонн.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз Экономика Цены и тарифы Сельское хозяйство
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