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    Причину пожара в пригороде назвали в Атырау

    27 Августа 2022 14:12

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Причину пожара, который накануне вечером вспыхнул на окраине города и окутал дымом несколько микрорайонов, назвали в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «26 августа на территории города Атырау в микрорайоне Элеваторный, недалеко от Тухлой балки загорелась сухая трава. Виновниками пожара стали сотрудники ИП «Жанбырбаев». При прогреве трактора МТЗ-80 от искр началось возгорание сухой травы. Пожар ликвидировали в 22:32. Пострадавших нет. В тушении пожара задействовали 5 сотрудников и 1 единицу техники ДЧС региона, 6 сотрудников и две единицы техники Семсер «Өрт сөндіруші», 6 сотрудников, 3 вакуума, 3 трактора ОО «NSS», а также вакуум и поливная машина Спецавтобазы», - сообщили в пресс-службе ДЧС области.

    Ранее сообщалось, что сухостой загорелся на окраине Атырау.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Регионы МЧС Пожар ДЧС Атырау
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