Причину пожара под Астаной установит комиссия

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов рассказал о причине распространения возгорания сухостоя под Астаной и сильной задымленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На вопрос, почему допустили распространение густого дыма над столицей, глава МЧС ответил:

«Конечный фактор - это ветер, вы сами видели, какой силы был ветер. Он развивал пламя и раздувал дым до такой степени, что его просто так водой нельзя было затушить. Там достаточное количество пожарных и техники было», - сказал Сырым Шарипханов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

Журналисты у министра спросили, что он может ответить тем, кто высмеивал пожарных в соцсетях, заявляя: «что вот опять пошли тушить лопатами».

«Так и есть, один из способов тушения пожара - это и лопаты, это и хлопушки, и заливка водой», - добавил Сырым Шарипханов.

Министр пояснил причину возникновения этого пожара.

«Это все может сказать специально созданная комиссия. Тут много факторов – может быть кто-то курил там, может там оптический эффект от брошенной бутылки, может поджог. Всякое может быть», - добавил Сырым Шарипханов.