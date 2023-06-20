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    Причину пожара под Астаной установит комиссия

    20 Июня 2023, 18:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр по чрезвычайным ситуациям РК Сырым Шарипханов рассказал о причине распространения возгорания сухостоя под Астаной и сильной задымленности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На вопрос, почему допустили распространение густого дыма над столицей, глава МЧС ответил:

    «Конечный фактор - это ветер, вы сами видели, какой силы был ветер. Он развивал пламя и раздувал дым до такой степени, что его просто так водой нельзя было затушить. Там достаточное количество пожарных и техники было», - сказал Сырым Шарипханов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

    Журналисты у министра спросили, что он может ответить тем, кто высмеивал пожарных в соцсетях, заявляя: «что вот опять пошли тушить лопатами».

    «Так и есть, один из способов тушения пожара - это и лопаты, это и хлопушки, и заливка водой», - добавил Сырым Шарипханов.

    Министр пояснил причину возникновения этого пожара.

    «Это все может сказать специально созданная комиссия. Тут много факторов – может быть кто-то курил там, может там оптический эффект от брошенной бутылки, может поджог. Всякое может быть», - добавил Сырым Шарипханов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Происшествия
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