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    Причину поражения от Японии назвал главный тренер сборной Германии

    24 Ноября 2022, 01:00

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик прокомментировал поражение в матче чемпионата мира против команды Японии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы допустили индивидуальные ошибки, которых не должны были совершать вообще. Теперь в следующих играх нам предстоит это исправить. Пока же мы сильно разочарованы. Япония была более эффективной в атаках и использовала свои шансы», - признал Ханс-Дитер Флик.

    Сегодня команда Германии сенсационно уступила сборной Японии. Ведя в счете 1:0 немцы умудрились пропустить два мяча и проиграть матч, несмотря на статус фаворита.

    Теперь для выхода в следующий круг «бундестим» необходимо удачно сыграть в матчах со сборными Испании и Коста-Рики.

    Как сообщалось, сегодня сборная Испании разгромила Коста-Рику со счетом 7:0. Дублем отметился нападающий «Барселоны» Ферран Торрес, по голу забили Дани Ольмо, Асенсио, Гави, Солер и Мората.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

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