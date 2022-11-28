Причину поражения от Марокко на ЧМ-2022 назвал главный тренер сборной Бельгии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Главный тренер сборной Бельгии поделился мнением по поводу поражения своих подопечных на чемпионате мира от Марокко со счетом 0:2, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Думаю, так получилось, потому что мы играли со страхом проиграть. Они хорошо работали без мяча, но с мячом я этого не увидел», - сказал Роберто Мартинес.

По его словам, возможно в этом виноват груз ответственности, лежащий на его команде.

«Обычно мы играем в атакующем стиле, но сейчас это не так. Возможно, это груз на наших плечах. В последнем матче придется играть так, как будто нам нечего терять. Если выиграем у Хорватии, мы продолжим борьбу. И это большая мотивация», - отметил специалист.

Напомним, Бельгия сенсационно проиграла Марокко на чемпионате мира в Катаре.

В свою очередь, сборная Хорватии одержала разгромную победу над командой Канады в матче чемпионата мира и значительно увеличила свои шансы на выход в следующий круг.



Фото: sports.kz

