Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Правительство

    Причину полной остановки Жезказганской ТЭЦ пояснили в Минэнерго

    14 Июля 2023, 17:15

    ЖЕЗКАЗГАН. КАЗИНФОРМ - Министерство энергетики дало пояснение по аварийной ситуации на Жезказганской ТЭЦ ТОО «Казахмыс Энерджи», возникшей на предприятии 13 июля вечером, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    13 июля в 21:12 при неблагоприятных погодных условиях отключилась линия элетропередачи 500 кВ Агадырь – Жезказган. Изменение параметров электрической сети привело к отключению частотных преобразователей на двигателях пылепитателей котлов № 7 и 11 Жезказаганской ТЭЦ с последующим их погасанием. Из-за отсутствия пара были остановлены турбины №4, 7, что повлекло полное снижение генерации.

    Режим работы станции начали восстанавливать через час, в 22:20.

    По факту технологического нарушения создана комиссия Комитета атомного и энергетического надзора и контроля для проведения всестороннего расследования.

    «Это не первый случай полной остановки Жезказаганской ТЭЦ. 19 июня в 12:45 по причине потери собственных электрических нужд станция снизила генерацию с 129 до 0 МВт. На основании вышеизложенного руководству ТОО «Казахмыс Энерджи» поручено принять действенные меры по обеспечению надежной работы Жезказаганской ТЭЦ», - сообщили в Минэнерго.

    Специальное совещание по вопросу безопасной работы ТОО «Казахмыс Энерджи» будет проведено в министерстве в понедельник 17 июля.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Правительство РК Улытауская область ТЭЦ
    Новости по теме
    Новости по теме
    Какие цифровые сервисы для казахстанцев появятся до конца года
    Сколько компаний в Казахстане осуществляют закачку газа обратно в пласт, сообщили в Правительстве
    Какие дополнительные мощности по переработке газа планируют ввести в РК
    Комплексный план развития машиностроения рассмотрели в Правительстве
    Популярное
    1 Нурбакыт Тенизбаев стал акимом района в Алматинской области
    2 Оккультную целительницу выявили в Петропавловске
    3 Как скажется на казахстанцах объединение ГОБМП и ОСМС
    4 Неустойчивая погода ожидается в Казахстане
    5 Алматинцев попросили воздержаться от походов в горы