Причину плохого качества питьевой воды назвали в Актау

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Ответственные за производство и транспортировку питьевой воды в Актау прокомментировали многочисленные жалобы жителей Актау на ее плохое качество, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на lada.kz.

В большинстве случаев недовольство горожан вызывал ее неестественный цвет. О возможных причинах такой питьевой воды рассказали в ТОО «МАЭК-Казатомпром» и ГКП «Каспий жылу, су арнасы».

По словам Талгата Есентугелова, генерального директора энергокомбината, питьевая вода производится в соответствии с требованиями санитарных правил. Контроль микробиологических, органолептических и химических показателей питьевой воды производится аккредитованными химическими лабораториями ТОО «МАЭК-Казатомпром». К слову, на сайте энергокомбината можно ознакомиться с ежемесячным отчетом о качестве произведенной им питьевой воды. «Отклонений качества питьевой воды от установленных требований санитарных правил до настоящего времени не было. Технологическое оборудование, используемое для приготовления продукции, находится в удовлетворительном состоянии, его износ никак не влияет на качество питьевой воды», - подчеркнул Талгат Есентугелов. Глава энергокомбината отметил, что параметры качества питьевой воды могут существенно отличаться. «Качество может зависеть от состояния внутримикрорайонных и внутридомовых сетей. Возможной причиной ухудшения качества питьевой воды может быть износ вышеупомянутых сетей, и, как следствие, частые их отключения для проведения ремонтных работ и тому подобного. Все эти сети обслуживаются передающими организациями – ГКП «КЖСА», а также кооперативами собственников квартир и объединениями собственников имущества», - подытожил Талгат Есентугелов. В свою очередь, Аскар Дузмагамбетов, исполняющий обязанности директора ГКП «КЖСА», рассказал, что передающая организация к качеству воды отношения не имеет – нужно проводить проверку внутренней системы водоснабжения со стороны обслуживающей компании. «Вода может стать такого плохого качества по множеству причин. Чаще всего это происходит по причине аварийных ситуаций, порывов, при промывке и опрессовке инженерных сетей. К тому же вода может поменять цвет из-за износа сетей водоснабжения, так как на магистральных сетях имеются стальной и чугунный трубопроводы. Из-за нехватки воды в летний период снижение и увеличение давления на трубопроводе может стать причиной пожелтения воды», - пояснил Аскар Дузмагамбетов. Представитель коммунальной организации отметил, что в день к ним от жителей города поступают по 4-5 обращений по факту аварийных ситуаций или повреждений трубопровода. За летний период этого года в ГКП «КЖСА» поступило около 400 обращений. «Как мы исправляем ситуацию? Ежегодно наше предприятие согласно утвержденному плану проводит капитальный ремонт по замене стальных труб в трубопроводе питьевой воды на полиэтиленовые. В данный момент готовится проектно-сметная документация по замене инженерных сетей с 1 по 6 микрорайоны города. Планируем завершить работы до конца текущего года, после чего будет решаться вопрос о дальнейшей реализации данного проекта», - добавил Аскар Дузмагамбетов. Он также подчеркнул, что организация не имеет отношения к возможной перегруженности городской сети трубопровода из-за точечной застройки и строительства новых жилых домов. «В новых строящихся микрорайонах города у каждого объекта прокладываются новые полиэтиленовые трубы, и они могут подключаться к существующим городским сетям водопровода», - подытожил Аскар Дузмагамбетов.

Фото: www.lada.kz