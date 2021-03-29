Причину ночного пожара в столичном жилом комплексе назвали в ДЧС

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Предварительную причину пожара, вспыхнувшего в воскресенье ночью в столичном жилом комплексе, назвали в ДЧС г.Нур-Султана, передает МИА «Казинформ».

28 марта текущего года в 23 часа 33 минуты в Службу пожаротушения ДЧС г.Нур-Султан поступило сообщение о возгорании в квартире на 5 этаже ЖК «Алатау». На место вызова оперативно выехали пожарные подразделения в составе 6 единиц техники и 29 человек личного состава.

По прибытию огнеборцев установлено, что квартира полностью охвачена огнем. Пожар ликвидацировали в 00 часов 15 минут, горели мебель, домашние вещи на площади 40 квадратных метра.

«Предварительной причиной пожара является: малокалорийный источник огня, непотушенная сигарета. Жертв и пострадавших нет», - говорится в сообщении ДЧС столицы в Instagram.

Департамент по ЧС г. Нур-Султан в очередной раз напоминает, что одной из наиболее распространенных причин бытовых пожаров является неосторожное обращение с огнем при курении.



