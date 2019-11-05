Причину низкой доли переработки пластика в Казахстане назвали экологи

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Как решить проблему низкой доли переработки пластика в Казахстане, рассказали в Центре «Содействие устойчивому развитию» в рамках круглого стола, посвященного совершенствованию системы раздельного сбора отходов в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По данным ТОО «Оператор РОП», доля переработки пластика в 2017 году составила около 6 тыс. тонн, или 2% от объема образования. А в 2018 году этот же показатель составил почти 9 тыс. тонн, или 3%.

«Проблема, прежде всего, заключается в законодательстве. Но пока нет четких требований законодательства о том, что пластик запрещается. С 2019 года вступил в силу закон, запрещающий принимать пластик на полигонах, но должны быть четкие требования, что пластик должен быть собран раздельно, передан на специализированные предприятия. Должен быть стандарт, который описывает процесс именно технического обращения с пластиком. Пока мы не урегулируем на законодательном уровне, вплоть до административной ответственности, это дело до конца не решится», - считает менеджер по проектам Центра «Содействие устойчивому развитию» Юлия Душкина.

Она отметила, что есть проблема и в инфраструктурном плане, и в информированности населения.

«Не во всех населенных пунктах есть возможность сдать пластик на переработку. Также, есть проблема информирования, осведомления. Координация в этой области достаточно слабая. Государственные органы не знают переработчиков, а переработчики - друг друга. А в условиях нашей большой территории транспортировка проблематична. В этой связи мы призываем компании объединяться. Когда у нас будут 3 компонента – законодательство, инфраструктура и осведомление, тогда нам удастся достигнуть более серьезных показателей по переработке», - отметила спикер.

Ранее сообщалось, что в Казахстане в 2018 году было образовано свыше 4,3 млн тонн твердых бытовых отходов, доля пластика занимает 11,2%. По стране на сегодня работают 15 компаний по переработке пластика.