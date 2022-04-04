Причину несвоевременного закупа вакцин для скота озвучил Ербол Карашукеев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал о проблемах закупа вакцин для скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Одной из острых проблем требующих незамедлительного решения является то что Комитет ветеринарного контроля и надзора (КВКН) сам проводит закуп вакцин и сам ведет контроль их использования. Профилактика особо опасных болезней животных, включенных в перечень, утвержденный уполномоченным органом, финансируется из республиканского бюджета по 23 видам инфекционных болезней. Закуп этих препаратов осуществляется КВКН и его подведомственными организациями, а доставка осуществляет МИО», - сказал Ербол Карашукеев на Правительственном часе в Мажилисе.

По его словам, общий объем закупленных КВКН ветеринарных препаратов в 2021 году составляет 136,0 млн доз, из которых 13 отечественных производителей и 7 зарубежных.

Общий объем закупаемых диагностикумов, тест-систем и питательных сред НРЦВ и РВЛ в 2021 году составляет 16,9 млн. Из них 100 наименований отечественных производителей и 11 зарубежных.

«Данная ситуация обусловила ряд существенных проблем: отвлечение ветеринарных специалистов от выполнения функциональных обязанностей, исполнение ими несвойственных работ, связанных с проведением конкурсных процедур. В 2021 году различными способами было осуществлено более 6 тысяч государственных закупок/конкурсов, из них: 88 – КВКН; 5 858 – Республиканской ветлабораторией, 81 – Национальный референтный центр по ветеринарии; 3 – РПО», - отметил глава Минсельхоза.

«Прямое заключение договоров из одного источника с отечественными производителями в 2022 году законодательством РК не предусмотрено; в результате возникает проблема по своевременному закупу и доставке вакцин и диагностикумов, вследствие длительных конкурсных процедур; ограничиваются условия для развития отечественной биологической промышленности», - перечислил министр.

«Неэффективность использования бюджетных средств на хранение и использование республиканского запаса ветпрепаратов из-за отсутствия возможности его хранения непосредственно у производителей закупаемых вакцин», - добавил Е. Карашукеев.

Ранее закладывать дополнительные средства для отлова бродячих животных призвал акиматы Минсельхоз РК.

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