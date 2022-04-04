Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Парламент

    Причину несвоевременного закупа вакцин для скота озвучил Ербол Карашукеев

    4 Апреля 2022, 14:12

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев рассказал о проблемах закупа вакцин для скота, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Одной из острых проблем требующих незамедлительного решения является то что Комитет ветеринарного контроля и надзора (КВКН) сам проводит закуп вакцин и сам ведет контроль их использования. Профилактика особо опасных болезней животных, включенных в перечень, утвержденный уполномоченным органом, финансируется из республиканского бюджета по 23 видам инфекционных болезней. Закуп этих препаратов осуществляется КВКН и его подведомственными организациями, а доставка осуществляет МИО», - сказал Ербол Карашукеев на Правительственном часе в Мажилисе.

    По его словам, общий объем закупленных КВКН ветеринарных препаратов в 2021 году составляет 136,0 млн доз, из которых 13 отечественных производителей и 7 зарубежных.

    Общий объем закупаемых диагностикумов, тест-систем и питательных сред НРЦВ и РВЛ в 2021 году составляет 16,9 млн. Из них 100 наименований отечественных производителей и 11 зарубежных.

    «Данная ситуация обусловила ряд существенных проблем: отвлечение ветеринарных специалистов от выполнения функциональных обязанностей, исполнение ими несвойственных работ, связанных с проведением конкурсных процедур. В 2021 году различными способами было осуществлено более 6 тысяч государственных закупок/конкурсов, из них: 88 – КВКН; 5 858 – Республиканской ветлабораторией, 81 – Национальный референтный центр по ветеринарии; 3 – РПО», - отметил глава Минсельхоза.

    «Прямое заключение договоров из одного источника с отечественными производителями в 2022 году законодательством РК не предусмотрено; в результате возникает проблема по своевременному закупу и доставке вакцин и диагностикумов, вследствие длительных конкурсных процедур; ограничиваются условия для развития отечественной биологической промышленности», - перечислил министр.

    «Неэффективность использования бюджетных средств на хранение и использование республиканского запаса ветпрепаратов из-за отсутствия возможности его хранения непосредственно у производителей закупаемых вакцин», - добавил Е. Карашукеев.

    Ранее закладывать дополнительные средства для отлова бродячих животных призвал акиматы Минсельхоз РК.

    Фото:images.squarespace-cdn.com

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Мажилис Минсельхоз Сельское хозяйство Животные
    Новости по теме
    Новости по теме
    Чудесное спасение: крошечных бельчат выкормила жительница Петропавловска
    Национальный доклад по защите прав журналистов подготовят в Казахстане
    На какой стадии строительство сахарного завода в Аксу
    Создать государственный орган по водным вопросам предложили в Казахстане
    Популярное
    1 Этот факт я не скрывала – Зульфия Сулейменова о судимости отца
    2 Зульфия Сулейменова ответила на вопрос об отставке
    3 Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
    4 Осадки выше декадной нормы выпали за ночь в Петропавловске
    5 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО