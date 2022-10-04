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    Причину нестабильного Интернета назвал Багдат Мусин

    4 Октября 2022, 12:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр цифрового развития и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин объяснил нестабильную работу Интернета в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня Интернет есть, мы констатируем, что количество абонентов из года в год возрастает. В основном подключаются абоненты из сельских регионов. Вся эта абонентская база накладывает нагрузку на существующие телекоммуникационные сети. К примеру, когда по трубе определенного размера пытаются прогнать большое количество воды, это невозможно», - привел пример Багдат Мусин в кулуарах Правительства.

    Он заверил, что соответствующая работа операторами проводится.

    «Поэтому сейчас телекоммуникационные операторы планируют расширять свои сети и инфраструктуру. Это не делается в один день, но я уверяю вас, каждый оператор по своему направлению укрепляет свои сети и производит определенную модернизацию, чтобы улучшить качество», – добавил министр.

    Автор:

    Азамат Сыздыкбаев

    Интернет Цифровой Казахстан МИИР РК
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