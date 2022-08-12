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    • Причину многократного заражения коронавирусом назвала врач

    12 Августа 2022 14:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Выявляется многократное заражение различными штаммами коронавирусной инфекции. Об этом заявила проректор по клинической работе, доктор медицинских наук, профессор, врач-инфекционист высшей категории Бахыт Кошерова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Есть много повторных случаев заболевания. Это связано с тем, что есть многократное заражение различными штаммами SARS-CoV-2, в том числе различными вариантами одного штамма, в частности «омикрон» - BA.1, BA.2., BA.3, ВА.4», - сказала Бахыт Кошерова на пресс-конференции в СЦК.

    Доктор добавила, что в инкубационный период существует высокий риск заразить окружающих людей.

    «Более 95% пациентов с КВИ лечатся на дому – это лица с легкой, бессимптомной формой COVID-19. Пациентам с легкой и средней степенью тяжести заболевания во время амбулаторного лечения рекомендуется сохранять двигательный режим, принимать достаточный объем жидкости, следить за температурой тела, частотой пульса, дыхания, сатурацией», - отметила врач.


    Автор:

    Акбота Кузекбай

    #Здравоохранение #Общество #Коронавирус в РК
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